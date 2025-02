Nuovo appuntamento con "Leggere il Paesaggio. Percorsi tra Alpi, Como e dintorni"

Secondo appuntamento della rassegna "Leggere il Paesaggio. Percorsi tra Alpi, Como e dintorni", organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco, in collaborazione con la sottosezione olgiatese del "Cai" e il circolo culturale "Dialogo".

Autori e luoghi da scoprire

Parola agli autori, invitando il pubblico a conoscere opere e luoghi che meritano di essere apprezzati. Il primo appuntamento della rassegna - lo scorso 13 febbraio - è stato dedicato a "La guida alla Gran Via del Devero" con l'intervento dell’olgiatese Matteo Antonio Rubino.

La prossima tappa

Il secondo appuntamento è in calendario per la serata di giovedì 6 marzo. Alle 21, nella sala mostre del centro congressi Medioevo, in primo piano "Luoghi animati", libro scritto dalla docente binaghese Marina Adotti. Nell’occasione, l’autrice sarà presentata dal professor Manrico Zoli: un viaggio alla scoperta delle storie nascoste nei luoghi del nostro territorio.

L'ultima serata

L'incontro conclusivo è in calendario per la serata di venerdì 21 marzo. Spazio a Massimo Lozzi con la sua pubblicazione "A piedi intorno al lago di Como".