Nuovo calendario per la raccolta rifiuti

Inverigo, con l’arrivo del nuovo anno arriva anche il calendario per quanto riguarda la raccolta rifiuti.

Orari e chiusure del centro di raccolta

Il centro di raccolta di via Fornacetta sarà chiuso lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, mentre l’apertura è prevista martedì, giovedì e sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per quanto riguarda le utenze domestiche, l’ingresso al centro di raccolta è consentito a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, esclusivamente con tessera sanitaria, fino a 15 minuti prima della chiusura. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche l’ingresso è consentito su prenotazione, ma non il sabato.

Servizi porta a porta e a chiamata: la situazione

Per quanto riguarda il ritiro porta a porta, lunedì e venerdì è previsto quello dell’umido, mentre al giovedì il ritiro di vetro, multileggero, carta e cartone. In merito invece ai servizi a chiamata, per mobili e rifiuti di grandi dimensioni è previsto un massimo di due pezzi a chiamata. Per ogni servizio è richiesto un contributo di 13 euro, ma il servizio è gratuito per over 65 e persone disabili. Sempre gratuito è invece il ritiro di raee a domicilio: apparecchiature elettriche ed elettroniche come lavatrici, forni, televisori, frigoriferi, computer, congelatori e condizionatori. Per ciò che concerne il verde, dunque erba, fogliame, sfalci e potature, i rifiuti dovranno essere posizionati negli appositi contenitori di Service 24: il primo ritiro è gratuito, per i successivi è richiesto un contributo di 13 euro.