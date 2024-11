Nuovo cappellano al Sant’Anna: è don Giovanni Villa

Nei giorni scorsi il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha nominato don Giovanni Villa cappellano dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Benvenuto don Giovanni

Classe 1957, don Giovanni arriva nel nosocomio comasco dopo diverse esperienze pastorali tra le province di Como e di Sondrio. “Sono rimasto sorpreso da questa nomina inaspettata che mi richiede un cambio di passo nell’esercizio del ministero sacerdotale - commenta - Non arrivo con un programma prestabilito, bensì in punta di piedi, come ebbi modo di dire nel salutare la comunità pastorale dei Sei Campanili (suo ultimo incarico, Ndr)”.

E aggiunge: “In questi giorni mi risuonano nell’animo le parole del Salmo 41: ‘Beato l’uomo che ha cura del debole’ e mi chiedo cosa potrà voler dire avere cura. Sono convinto che queste parole potranno essere per me una guida e che il tempo ne chiarirà il senso”.