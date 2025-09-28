La rilevazione

Nuovo censimento Istat della popolazione

Tre modalità di partecipazione, assistenza da parte del Comune.

Olgiate Comasco · 28/09/2025 alle 15:00

Censimento della popolazione al via a Olgiate Comasco.

L’avviso

Dal prossimo 6 ottobreIstat-Istituto nazionale di statistica, avvierà una nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni.  Il Comune di Olgiate Comasco sarà coinvolto nella Rilevazione da Lista. L’indagine interessa alcune famiglie (e i relativi componenti e alloggi), individuate all’interno di un elenco che è stato estratto dal Registro base degli Individui dell’Istat.

Come rispondere

Le famiglie selezionate potranno rispondere al questionario attraverso diversi canali: online (tramite web), con l’aiuto di un rilevatore oppure direttamente al Centro comunale di rilevazione.

Le lettere di Istat

Per i cittadini che hanno ricevuto una lettera da Istat, è possibile contattare il Comune, che aiuterà nella compilazione. Il numero telefonico di riferimento è 031-994605.

