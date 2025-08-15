Nuovo corso per diventare volontari CRI a Uggiate con Ronago

comitato locale

A partire da settembre.

Cercansi volontari: il comitato locale di Croce rossa di Uggiate con Ronago presenta il nuovo corso d’accesso.

Nuovo corso per aspiranti volontari rossocrociati

Chiunque voglia mettersi in gioco, ora ha la possibilità di farlo. Venerdì 12 settembre, alle 20.30, nella sede di Croce rossa di Uggiate in via Croce rossa internazionale 1, ci sarà la serata di presentazione del nuovo corso si accesso Cri per diventare volontario. Ecco cosa scoprirà chi parteciperà: cosa significa essere volontario e cosa si può fare, come funziona il corso di accesso e come iscriversi e le testimonianze di chi è già volontari. Non serve esperienza, solo voglia di mettersi in gioco.

Il corso inizierà nelle successive settimane ed è aperto a tutti, a partire dai 14 anni.