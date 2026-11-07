Nuovo corso per imparare ad usare il defibrillatore con Volontari Soccorso Odv Bellagio

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Per il mese di novembre l’associazione Volontari del Soccorso Odv Bellagio organizza il corso di abilitazione all’uso del defibrillatore per la popolazione.

Imparare ad usare il defibrillatore

“Imparare a intervenire nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza. Il corso Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) insegna come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire correttamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzare il defibrillatore in sicurezza”, spiegano dall’associazione.

Le date

L’appuntamento è nella sede del sodalizio, in via Lazzaretto 12. Sarà possibile prendere parte al corso in un’unica sessione, sabato 14 dalle 14 alle 19 oppure martedì 24 e mercoledì 25 dalle 20 alle 22.30, con il corso suddiviso in due serate. La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire attraverso una mail all’indirizzo formazione@soccorsobellagio.it oppure chiamando il numero 335 5615361, anche via Whatsapp.