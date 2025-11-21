Nuovo corso volontari Croce Rossa: tempo fino al 22 novembre per iscriversi

C’è ancora tempo fino a domani, sabato 22 novembre, per iscriversi al nuovo corso volontari della Croce Rossa Italiana – comitato Triangolo Lariano con sede ad Asso.
Weekend corso volontari
“Ogni giorno contribuiamo a migliorare la vita della comunità e delle persone più vulnerabili. Non è solo ambulanza ma molto di più” spiegano i volontari.
Tutti gli interessati sono dunque invitati a prenotarsi per tempo. Il corso d’accesso si svolgerà questo weekend presso la sala consiliare del comune di Asso, nel dettaglio: sabato 22 e domenica 23 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Ancora, sabato 29 ci sarà un altro incontro dalle 8.30 alle 12.30 e infine domenica 30 novembre l’esame a partire dalle 14.
Per iscrizioni cliccare su questo link.