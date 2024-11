Nuovo distaccamento permanente dei Vigili del fuoco

“Sono particolarmente orgogliosa del passo avanti compiuto in questi giorni per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco a Cantù. Questo progetto rappresenta una risposta concreta e tanto attesa per il nostro territorio, che necessita di una struttura moderna, adeguata e funzionale per garantire la sicurezza della nostra comunità e quella delle aree limitrofe. La sicurezza è una priorità assoluta per questa Amministrazione, e una nuova caserma, concepita con criteri di efficienza operativa e sostenibilità ambientale, rafforza il ruolo strategico di Cantù come punto di riferimento per il soccorso pubblico. L’attuale sede, ormai datata, difficilmente riesce a rispondere alle esigenze crescenti di un territorio dinamico e complesso come il nostro. Voglio sottolineare l'importanza della collaborazione tra le istituzioni: la sinergia tra Comune, Provincia e Ministero dell’Interno ha reso possibile questo risultato, dimostrando che lavorare insieme per obiettivi condivisi porta a benefici tangibili per i cittadini. Ringrazio il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, per l’impegno profuso in questa direzione e per il ruolo di supporto operativo assunto dalla Provincia di Como, e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, per il supporto costante dato alla nostra città”.