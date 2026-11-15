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Il Comune di Cantù è on line: nuovo incontro per conoscere i servizi digitali dedicati ai cittadini.

L’incontro

Il Comune di Cantù, in collaborazione con Halley Lombardia, organizza un nuovo incontro gratuito per illustrare i principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione e le modalità per utilizzarli in modo semplice e pratico. L’incontro è in programma giovedì 26 novembre dalle 20.45 nel salone dei convegni in piazza Marconi. Durante l’incontro saranno presentate le modalità per: accedere ai servizi on line con la Carta d’identità Elettronica (CieID); presentare istanze e richieste al Comune on line; consultare i propri dati anagrafici e scaricare certificati attraverso l’Anagrafe Nazionale (ANPR); utilizzare l’app IO e pagoPA per accedere ai servizi e ai pagamenti della Pubblica Amministrazione; ricevere e consultare le notifiche digitali della Pubblica Amministrazione (SEND); utilizzare Junker per i servizi e le informazioni relativi alla raccolta dei rifiuti. Si tratta pertanto di un’occasione per conoscere più da vicino gli strumenti digitali a disposizione dei cittadini e imparare a utilizzarli per accedere in modo più semplice ai servizi della Pubblica Amministrazione. Tutto questo si colloca nel percorso di digitalizzazione, che l’Amministrazione comunale, con riferimento in particolare al vicesindaco con delega alla Digitalizzazione, Valeriano Maspero, ha iniziato dal momento del suo insediamento e ha costruito nel tempo.