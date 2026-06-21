Inverigo, investimento da 100mila euro per la palestra di via Monte Barro. Previsto il rifacimento del parquet, la sistemazione delle postazioni arbitrali e l’acquisto di nuovo materiale.

Investimento importante

Un nuovo investimento da 100mila euro per la palestra di via Monte Barro. L’ufficialità è arrivata da parte del vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Anzani, che ha parlato di quelli che sono i lavori in programma, con l’obiettivo di terminarli prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e della nuova stagione sportiva. I lavori prevedono in particolare un totale rifacimento del parquet, ormai troppo vecchio, ma anche l’acquisto di nuove attrezzature.

“Dai canestri ai pali e le reti di pallavolo, fino alle porte di calcio a 5 – il commento del vicesindaco – Una serie di interventi e di acquisti importanti”.

Oltre a tutto questo, è prevista anche la riqualificazione e l’ammodernamento delle postazioni arbitrali. Tutti questi lavori andranno ad ammodernare ancora di più la struttura, utilizzata sia dalle associazioni sportive che dai ragazzi delle scuole.

Gli ultimi di una serie di interventi

Saranno solo gli ultimi di una serie di interventi che hanno preso il via ad inizio mandato, come sottolineato dallo stesso Anzani:

“Da inizio mandato abbiamo investito più di 350mila euro negli impianti sportivi – dichiara Anzani – Nel 2023 abbiamo provveduto alla riqualifica della centrale termica per e all’ampliamento del fotovoltaico in palestra per 160mila euro. Nel 2024 abbiamo investito 113mila euro per aver installato il nuovo impianto audio in palestra e il nuovo tabellone elettronico. E’ stata eseguita anche una manutenzione del fotovoltaico della palestra”.

E per il centro sportivo?