Nuovo manto in erba sintetica per il campo parrocchiale

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La parrocchia di Mevate, che è sempre stata attenta ai bisogni dei giovani e sottolineato l’importanza educativa dello sport, ha già dato il via ai lavori, ma non nasconde l’esigenza di chiedere un sostegno a chiunque abbia a cuore il progetto

Importante per mettere in sicurezza le attività rivolte ai giovani

Il campo da calcio di San Maurizio, frazione di Erba, ormai era vecchio e aveva oltre 18 anni, quando un manto dura di solito intorno ai 12 anni. Il fondo era diventato troppo duro e in alcuni casi rischiava anche di diventare pericoloso per i giocatori, causando distorsioni e incidenti. Quindi la parrocchia sta provvedendo alla stesura di un nuovo manto in erba sintetica per garantire l’integrità fisica dei giocatori e poter proseguire con l’importante ruolo educativo di portare i ragazzi all’aria aperta, lontani da schermi, cellulari e computer, a giocare, fare squadra, imparare le regole e il rispetto dell’avversario. Il tutto in sicurezza.

Si sta attuando una raccolta di fondi

I lavori hanno preso il via e il campo sta tornando a nuova vita, pronto a ospitare partite, sfide e momenti di crescita. La spesa, però, è ingente e qualche sostegno non sarebbe male.

Per un contributo è possibile consegnare la propria offerta in parrocchia o utilizzare due diverse modalità: un bonifico bancario intestato a Parrocchia San Maurizio, Iban IT 13 G 08329 51270 000000202895, causale “Contributo spese per rinnovo campo di calcio”, oppure conto corrente postale numero 25295270 intestato a parrocchia San Maurizio via Alserio 2, 22036 Erba (Co) con la stessa causale.