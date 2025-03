Nuovo mezzo per il gruppo Aib: c'è l'inaugurazione

Nuovo mezzo per il gruppo Volontari Antincendio Boschivo: c'è l'inaugurazione sabato 22 marzo a Tavernerio.

Taglio del nastro al centro civico

Appuntamento alle 17.30 al centro civico "Livatino" di via Risorgimento per l'inaugurazione del nuovo furgone ufficio mobile in dotazione al gruppo volontari Antincendio Boschivo di Tavernerio. Il mezzo, che come annunciato è un furgone adibito a ufficio mobile attrezzato con droni per il monitoraggio degli incendi e di supporto per la ricerca di persone scomparse, è stato acquistato grazie al cofinanziamento di Regione Lombardia e i contributi dei Comuni di Tavernerio e Albese con Cassano. All'inaugurazione saranno presenti le autorità civili e religiose. La cerimonia è patrocinata dai Comuni di Albese e Tavernerio con il Plis del Cosia e il gruppo Aib e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.