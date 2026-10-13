Nuovo oratorio, dopo le grandi travi ecco le pareti perimetrali

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Nuovo oratorio avanti un passo dopo l’altro: il cantiere a Olgiate Comasco procede in modo sempre più visibile.

Nuovo oratorio, la sala polifunzionale

Come dettaglia l’architetto Alessandra Mastrogiacomo, dopo l’arrivo e la posa delle cinque grandi travi, in legno lamellare, e il montaggio dei travetti, si comincia ad “apprezzare il grigliato al centro della sala polifunzionale, che illuminerà tutta la stessa sala”.

Le pareti perimetrali

Ieri, lunedì 12 ottobre, la consegna delle pareti perimetrali. Pareti posate, segnando un ulteriore passo avanti dei lavori in corso. I lavori proseguiranno poi verso l’interno, con la torre e la casa dell’oratorio. In ultimo verrà montato il portico verso i campi da gioco. Al massimo entro il 7 dicembre tutto l’involucro del nuovo oratorio sarà completato.

La grande sfida della parrocchia

La costruzione del nuovo oratorio San Giovanni Bosco – edificio caratterizzato dal concetto dell’inclusività e da un importo totale di 4.598,326,31 euro – è affidata all‘impresa IMM Srl (Investment Management Milano del Gruppo Meraviglia). La parrocchia è attualmente impegnata nella raccolta di ulteriore sostegno per coprire l’intera cifra.