Nuovo parco giochi inclusivo per la scuola dell’infanzia “Odette Riva”

Prima il saggio di Natale, poi il taglio del nastro per inaugurare il nuovo parco giochi inclusivo: festa grande alla scuola dell’infanzia “Odette Riva” di Bizzarone.

Parco giochi inclusivo nuovo per i bimbi dell’asilo

Domenica 21 dicembre, nel pomeriggio, bimbi, genitori e parenti si sono radunati nella scuola dell’infanzia bizzaronese per il saggio natalizio. Un’occasione di felicità, culminata con l’inaugurazione del nuovo parco giochi inclusivo dell’asilo, realizzato dall’Amministrazione comunale.

“Soddisfazione famiglie è testimonianza di una scelta vincente”

Il commento del sindaco Guido Bertocchi, presente con la fascia tricolore per il taglio del nastro: “Abbiamo deciso di inaugurare il parco in occasione del saggio di Natale dei bambini perché era un momento di grande festa. E così è stato, per la grande partecipazione dei genitori e del pubblico in generale. Dal punto di vista del Comune sottolineo che è il terzo parco nuovo che inauguriamo in due anni, dopo quello del Municipio (scuola primaria) e quello di via Ratti, a dimostrazione di quanto teniamo ai nostri giovani. Una spesa complessiva tra i 170 e 180.000 euro è rilevante per un Comune come il nostro, ma la grande soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie è la testimonianza migliore di una scelta vincente”.