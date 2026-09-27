Nuovo importante passo avanti per la sicurezza stradale ad Albese con Cassano con la realizzazione del passaggio pedonale protetto lungo la Como-Lecco.

Intervento prezioso

È stato realizzato il nuovo passaggio pedonale protetto lungo la Como-Lecco, nel tratto compreso tra via Montorfano e via Bellini: un intervento pensato per rendere più sicuro ed evidente il percorso destinato ai pedoni, in un punto in cui non erano presenti protezioni. La Giunta comunale aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per la messa in sicurezza del tratto stradale, con un investimento complessivo di 33.500 euro. I lavori hanno interessato la banchina già esistente, che è stata sistemata attraverso una nuova pavimentazione, e hanno previsto la posa di un cordolo separatore: l’obiettivo era appunto quello di creare una separazione più chiara tra la zona destinata a chi si sposta a piedi e la carreggiata percorsa da automobili e altri veicoli.

120 metri di tratto

Il tratto interessato dall’intervento è lungo circa 120 metri e collega, in particolare, la zona residenziale sviluppatasi tra via Calvino e via Bellini con il resto del paese. Si tratta di un percorso utilizzato quotidianamente dai residenti che, fino a oggi, non potevano contare su una protezione fisica capace di distinguere in modo netto il passaggio pedonale dalla strada. Inoltre, sono stati installati anche dissuasori gialli in gomma dotati di elementi catarifrangenti, così da rendere maggiormente visibile il percorso, soprattutto nelle ore con minore illuminazione.

Parla il sindaco

A spiegare le motivazioni dell’intervento è il primo cittadino Alberto Gaffuri, che sottolinea come la soluzione adottata possa rappresentare anche un modello da replicare in altri punti della viabilità comunale dove la presenza di pedoni e traffico veicolare rende necessario aumentare il livello di attenzione:

“È stato appunto realizzato il passaggio pedonale protetto tra via Montorfano e via Bellini. Indicativamente, nel 2019, era stata disegnata la classica striscia rossa per camminare, ma non c’era un vero e proprio divisorio. Ora abbiamo asfaltato una parte della banchina, così quel pezzo è diventato più lungo e più largo. Oltre a questo abbiamo posato dei dissuasori in gomma gialli, in modo che il passaggio pedonale sia completamente staccato rispetto alla carreggiata di transito, ovviamente nella logica di mettere in sicurezza il passaggio di chi va da e verso questo nuovo quartiere”.

Importante passo avanti

Il raggio d’azione lungo la Como-Lecco è comunque limitato:

“Su questa strada si può fare quello che si può. Tutti vorrebbero i marciapiedi rialzati o i muri di contenimento ma, invece, questa è una delle soluzioni che in qualche modo potrebbero aiutare anche le ultime aree dove i pedoni sono costretti a camminare lungo la carreggiata – ha proseguito il sindaco – È chiaro che aumenta la sicurezza. Adesso, a chiunque transiti sulla strada, è molto più evidente dove devono passare macchine, moto e mezzi e dove invece devono passare le persone a piedi”.

Questo intervento rappresenta dunque un altro passo sul fronte della sicurezza stradale, con una soluzione che punta sulla riconoscibilità del percorso pedonale.