Nuovo ponte di Asnago: lunedì l'inaugurazione

E' in programma lunedì prossimo, 23 dicembre, l'inaugurazione del nuovo ponte nella frazione di Cantù Asnago, lungo la strada provinciale 34.

La struttura

Il nuovo cavalcaferrovia andrà a sostituire il vecchio ponte, che verrà utilizzato per il transito dei pedoni e dei ciclisti. La scelta dell'ente Provincia di Como è stata quella di intitolare il nuovo ponte a Carlo Maletta, che aveva seguito una parte dei lavori di realizzazione della struttura di Asnago ed è mancato in un incidente sul lavoro in provincia di Novara. Il vecchio ponte sarà invece intitolato a Enrico Balzanello, ingegnere della Provincia deceduto a seguito di un incidente.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro, lunedì, è previsto alle 10. Parteciperanno all'evento Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como, l'onorevole Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Alessandro Fermi, Assessore Regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alice Galbiati, sindaco di Cantù, Giovanni Alberti, sindaco di Mariano Comense, Luciano Pizzutto, sindaco di Cermenate, Roberto Allevi, sindaco di Carimate, Stefano Tomaselli, sindaco di Figino Serenza, Marisa Cesana, consigliere regionale e Angelo Orsenigo, consigliere regionale.