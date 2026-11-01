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Nuovo servizio di assistenza fiscale in Comune: pratiche più vicine e più veloci per gli anziani e per chi ha difficoltà a muoversi.

Attivo dal 4 novembre

La novità sarà attiva dal 4 novembre grazie all’impegno del Comune in collaborazione con il CAF ACLI e il Patronato ACLI. Il servizio sarà attivato in Municipio ad Albavilla, nell’ufficio colloqui al piano terra, e sarà operativo tutti i mercoledì dalle 17 alle 18. I cittadini potranno rivolgersi allo sportello per presentare domande di pensioni e di pensioni invalidità, per le pratiche di sostegno al reddito come maternità, disoccupazioni, assegno unico e bonus nido, per la verifica dei contributi e per le domande di assegno sociale. Gli operatori forniranno inoltre assistenza per infortuni e malattie professionali, oltre a servizi specifici per lo sportello lavoro, tra cui controlli delle buste paga, recuperi di mensilità e Tfr, consulenza su contratti di lavoro, insinuazioni al passivo fallimenti e domande al fondo di garanzia. Tra le altre prestazioni anche il servizio di gestione del rapporto di lavoro domestico, il servizio di incontro tra domanda e offerta per il lavoro domestico, la compilazione del modello 730 e del modello Redditi, il calcolo dell’Isee e dell’Imu, la dichiarazione di successione e la gestione dei contratti di affitto con i relativi adempimenti. Una novità che mira ad avvicinare l’assistenza fiscale ai cittadini e in particolare a chi ha difficoltà a utilizzare l’auto.

«Abbiamo già in essere convenzioni con i caf del territorio per i residenti affinché siano gratuite le pratiche previste per le agevolazioni sociali – specifica il sindaco Giuliana Castelnuovo – Il servizio di assistenza fiscale attivato adesso è un servizio ordinario. La novità e il valore dell’iniziativa sono soprattutto nella possibilità di usufruire del servizio in paese, senza doversi necessariamente recare a Erba o in altri Comuni: una scelta concreta per andare incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e di chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti, consentendo loro di risparmiare tempo e di evitare trasferimenti che possono risultare scomodi, anche in considerazione dei tempi di attesa talvolta più lunghi presso le strutture esterne. L’attivazione del servizio è il risultato dell’impegno dell’Amministrazione nel cercare un CAF disponibile a garantire la propria presenza presso il nostro Comune. Non è stato semplice individuare un soggetto interessato a svolgere questa attività ad Albavilla».