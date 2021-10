Nursing Now Italy Award, il premio di "infermiere dell'anno" al canturino Maurizio Guanziroli

in edicola

Lavora al Fatebenefratelli di Erba.

"Un premio inaspettato, che mi ha lasciato senza parole". Si schermisce dai complimenti Maurizio Guanziroli, 51 anni, canturino, infermiere storico della Terapia intensiva dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, che nei giorni scorsi ha ricevuto il Nursing now Italy Award.

Nursing Now Italy Award: premiato un infermiere del Fatebenefratelli

Si tratta di un importante premio che riconosce l'eccezionale contributo di chi si impegna quotidianamente per offrire a tutti i pazienti un'assistenza competente, professionale e compassionevole, una specie di "infermiere dell’anno". "Il valore aggiunto di questo riconoscimento sta nel fatto di non essere premiato come singolo, ma insieme a tutti i miei colleghi infermieri, medici, oss, che ogni giorno, fianco a fianco, ognuno con le proprie capacità, hanno reso possibile superare questo lungo periodo di emergenza sanitaria" ha commentato.

