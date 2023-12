Nuvole arcobaleno, lo strano fenomeno avvistato nei cieli comaschi

Un fenomeno curioso e che ha rapito lo sguardo di numerosi cittadini comaschi, e non solo, nella giornata di ieri: stiamo parlando delle nuvole arcobaleno che sono apparse nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre 2023 nei cieli della nostra zona

In quasi tutto il circondario di Como, ma anche in provincia di Lecco e in quella di Monza Brianza queste singolari nuvole iridescenti hanno fatto la loro comparsa nel pomeriggio suscitando stupore e meraviglia. Ma cosa sono queste nuvole arcobaleno e perché sono colorate?

La spiegazione

Si tratta, come spiegano su Esquire, di nuvole iridescenti, ovvero nubi alte, (e perciò più fredde) che sono composte da minuscoli cristalli di ghiaccio.

"Questi hanno una caratteristica molto particolare, ossia scomporre la luce solare che li attraversa nei vari colori: i processi coinvolti sono quelli di rifrazione e riflessione; in sostanza, il processo ottico dietro la nube iridescente è molto simile a quello che genera l’arcobaleno, dove ad essere coinvolte sono le gocce di pioggia. Quando la luce del sole attraversa i piccoli cristalli, questi agiscono come dei prismi ottici. Le lunghezze d’onda della luce, perciò, non appaiono come la luce bianca che corrisponde all’insieme, ma vengono scomposte in diversi colori che possono andare dal rosso al violetto, passando per il giallo e molti altri. I colori della nube iridescente non sono sempre uguali, ma dipendono dalle dimensioni dei cristalli che formano la nube e dalla loro posizione: i migliori effetti si generano quando le nubi sono composte da elementi piccoli ed uniformi, come nel caso degli altocumuli e degli altostrati. il blu compare all’interno, solitamente seguito al verde e dal rosso: proprio come nel caso dell’arcobaleno, però, non esiste un numero definito di colori ed è praticamente impossibile catalogarli".