Obbiettivo raggiunto: l’aula a cielo aperto è già operativa al Vidario

Obbiettivo raggiunto e superato: alla scuola dell’infanzia «Vidario» di Alzate l’aula a cielo aperto è realtà.

Raccolti oltre 13mila euro

Grazie alla generosità di 89 sostenitori che hanno permesso di raccogliere 13.275 euro è stata un successo la campagna di crowdfunding promossa dalla scuola su Ideaginger con Bcc Brianza e Laghi. Un risultato che va ben oltre il traguardo iniziale dei 5.000 euro e che testimonia quanto una comunità possa fare quando si unisce in un progetto condiviso.

L’aula a cielo aperto è già operativa e accoglie gli alunni in uno spazio innovativo: non solo una struttura all’esterno della scuola, ma un ambiente pensato per diventare parte integrante della proposta educativa e che favorisce un apprendimento che nasce dall’esperienza diretta e dal rapporto con la natura. E’ emerso da studi pedagogici che l’apprendimento all’aperto favorisce lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini, stimola la creatività, rafforza il problem solving, migliora il benessere psicofisico e contribuisce a una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente. «La realizzazione di questo progetto è il successo di una comunità che ha scelto di investire nell’educazione delle nuove generazioni – sottolineano dal cda del Vidario – Il crowdfunding si è rivelato uno straordinario strumento di partecipazione, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni e attività economiche in un percorso condiviso. Fondamentale il supporto della Bcc Brianza e Laghi, che con il crowdfunding ha accompagnato la scuola in tutto il percorso, offrendo non solo una piattaforma di raccolta fondi, ma anche un modello innovativo di collaborazione tra banca, territorio e comunità».

L’aula a cielo aperto sarà in continua evoluzione. «Sarà progressivamente arricchita di elementi, materiali, percorsi sensoriali, aree didattiche e strumenti educativi in base alle esigenze che emergeranno nelle attività scolastiche e ai progetti sviluppati dalle insegnanti. La sua forza è di essere viva, capace di trasformarsi, adattarsi e crescere insieme ai bambini, diventando sempre più ricca di opportunità educative. Ogni donazione, indipendentemente dal suo valore economico, è stata un gesto di fiducia verso la scuola e il futuro dei bambini. È la dimostrazione che il volontariato, la solidarietà e il senso di appartenenza continuano a essere una delle risorse più preziose del nostro territorio». L’aula sarà inaugurata all’inizio del nuovo anno scolastico in una festa aperta alla comunità. «Sarà occasione per ringraziare chi ha reso possibile il progetto e per mostrare un luogo che potrà accompagnare generazioni di bambini nel loro percorso educativo».