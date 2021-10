Obbligo vaccinale per i sanitari: Ats ha inviato 925 accertamenti, 317 hanno già regolarizzato

vaccino Covid 19

L'elenco dei professionisti è molto ampio, va dal medico di base al farmacista ma ci sono anche tecnici, dietisti e igienisti dentali.

A seguito dell’approvazione del DL 44/2021, ATS Insubria ha dato avvio all’attività di accertamento prevista dalla normativa verificando per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario l’assolvimento dell’obbligo vaccinale o la sussistenza di motivi che ne giustifichino l’esonero. Si dal medico al farmacista ma in elenco ci sono anche psicologi, tecnici sanitari, igienisti dentali, dietisti, fisioterapisti.

Obbligo vaccinale per i sanitari

"ATS Insubria ha preso in esame 7.484 posizioni, sulla base degli elenchi forniti da Regione Lombardia. L’istruttoria, piuttosto complessa, ha previsto una prima comunicazione a mezzo pec o raccomandata nella quale si chiede di documentare eventuali situazioni di esclusione dall’obbligo vaccinale - spiegano dall'azienda sanitaria che si occupa delle province di Como e Varese - In assenza di riscontro, viene inviata una seconda comunicazione con l’invito a procedere con la somministrazione della vaccinazione entro sette giorni. Se il soggetto non fornisce riscontro e previa ulteriore verifica dell’assenza di registrazione nella banca dati sulle vaccinazioni in uso in Regione Lombardia, si provvede ad inviare un provvedimento di accertamento (notificato all’interessato, all’Ordine Professionale se previsto per la categoria e al datore di lavoro)".

A oggi risultano inviati 925 provvedimenti di accertamento, a seguito dei quali 317 lavoratori hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione fornendo l’opportuna documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo. Per 477 soggetti l’istruttoria risulta ancora in corso.