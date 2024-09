Obesity Care Center all'Ospedale di Erba per trattare il problema dell'obesità. E' il nuovo servizio avviato per il trattamento dell’eccesso ponderale e dell’obesità con un approccio integrato e personalizzato, basato su terapie innovative e una gestione completa del paziente.

In Italia il 10% della popolazione è obeso

In Italia, 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale e il 10% della popolazione è obeso, con un Indice di Massa Corporea (IMC) superiore a 30.

L’obesità è un significativo fattore di rischio per malattie croniche come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione e alcuni tipi di cancro. Affrontare questa condizione è fondamentale per migliorare la salute pubblica e richiede interventi mirati e multidisciplinari.

Recentemente, sono stati introdotti farmaci innovativi come gli agonisti del recettore GLP- 1 (Liraglutide, Semaglutide) e i dual agonisti GLP-1 e GIP (Tirzepatide). Questi farmaci si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’eccesso di peso anche in pazienti con precedenti tentativi dietetici falliti, agendo su meccanismi metabolici che causano l’aumento di peso.

Studi recenti hanno poi mostrato che alcuni di questi farmaci possono ridurre significativamente il rischio di morte cardiovascolare e nuovi eventi cardiovascolari non fatali in adulti non diabetici con sovrappeso o obesità.

L'Obesity Care Centre mira a offrire un percorso terapeutico personalizzato, come spiega la Direttrice del centro, la dottoressa Laura Molteni.

"L’Obesity Care Centre – afferma la dott.ssa Molteni– è progettato per affrontare il sovrappeso e l’obesità, malattie metaboliche multifattoriali che derivano da un’interazione complessa di fattori genetici, endocrinologici, ambientali e psicologici. Il nostro impegno è offrire un percorso terapeutico personalizzato che include terapia nutrizionale e farmacologica, con l’obiettivo di mantenere i risultati a lungo termine e migliorare la qualità della vita dei pazienti".

Si comincerà da una prima visita clinica endocrinologica che ha gli obbiettivi di inquadrare la gravità del sovrappeso o dell’obesità; escludere malattie endocrinologiche che potrebbero contribuire all’aumento di peso; identificare eventuali patologie mediche associate, come diabete, sindrome dell’ovaio policistico, ipertensione, dislipidemia, disturbi del comportamento alimentare, apnee notturne e malattie cardiache.

Al termine della valutazione, verrà elaborato un piano di cura personalizzato, che può includere terapia nutrizionale, terapia farmacologica, psicoterapia comportamentale o chirurgia bariatrica.

Il team dell'Obesity Care Center è composto da professionisti altamente qualificati: anzitutto il direttore dell'Unità Dott.ssa Laura , la dott.ssa Martina Ronzoni e il personale infermieristico: Catiuscia Magni, Cornelia Iamandei.

Il centro collabora inoltre con pneumologi, cardiologi e ginecologi per offrire pacchetti specifici in base alle diverse patologie, con particolare attenzione alle problematiche ginecologiche legate all’eccesso di peso, come la menopausa e la sindrome dell’ovaio policistico. Per una consulenza nutrizionale specifica, è possibile prenotare una visita con la nutrizionista del centro che fornirà un piano alimentare personalizzato e, se necessario, richiederà ulteriori valutazioni mediche.