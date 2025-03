Obesity day: l'ospedale di Erba organizza "Il cibo come medicina"

L’obesità rappresenta oggi un enorme problema di salute pubblica e di spesa per il sistema sanitario nazionale. Il forte sovrappeso è da considerarsi una vera e propria epidemia silenziosa che è necessario arginare attuando misure preventive, mettendo in pratica buoni propositi alimentari. Il tema è assolutamente rilevante e per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità di martedì 4 marzo, l’Ospedale di Erba organizza un evento di sensibilizzazione.

Obesity day: i dati

Oggi, in Italia, un minore su quattro, fra 3 e 17 anni, è in eccesso di peso e oltre il 46 % della popolazione adulta è in sovrappeso o obesa, con un aumento di incidenza che è risultato essere di circa il 30% nell’arco degli ultimi 30 anni. Molto spesso l’eccesso di peso si accompagna a situazioni di svantaggio culturale, economico e sociale, questo comporta profonde differenze tra popolazioni diverse. Il costo sociale pubblico per grave sovrappeso e o obesità, supera i 10 miliardi di €, pari a circa il 6,7% della spesa sanitaria pubblica.

L'evento dell'ospedale erbese

Il 5 marzo con inizio ore 17.30 ci sarà una tavola rotonda dal titolo “Cibo come Medicina”, che va a concludere la manifestazione Ristorexpo. L’incontro, che si terrà presso NoiVoiLoro, via del Lavoro 7 a Erba, vedrà la partecipazione di: dottoressa Laura Molteni (Responsabile Obesity Care Centre), dottoressa Martina Ronzoni (nutrizionista), Giuseppe Marelli (endocrinologo) e lo chef stellato Mauro Elli del Ristorante Il Cantuccio di Albavilla. Al termine dell’incontro è previsto uno show cooking curato dallo Chef Elli con degustazione.

"Condizione che aumenta il rischio patologie"

“È importante notare – afferma Laura Molteni- che l'obesità è una condizione cronica associata a un aumento del rischio di patologie come diabete, malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro. Pertanto, promuovere stili di vita sani, una dieta equilibrata e l'attività fisica regolare è fondamentale per prevenire e gestire efficacemente sovrappeso e obesità".

Seguire un’alimentazione equilibrata non è solo una questione di peso, ma un vero e proprio investimento sulla salute e sul benessere psicofisico. Un concetto che sarà al centro dell’incontro “Cibo come Medicina”, un evento pensato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di scelte alimentari consapevoli e offrire strumenti pratici per migliorare lo stile di vita. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che mangiare sano non significa privarsi del gusto, ma riscoprire il piacere di una cucina bilanciata e appagante. Grazie alla partecipazione di uno chef esperto, i presenti potranno scoprire ricette e suggerimenti concreti per coniugare qualità degli ingredienti, sapore e benessere. Un’occasione per imparare che un’alimentazione salutare può essere varia, gustosa e alla portata di tutti.

L’evento si inserisce in un più ampio impegno nella lotta all’obesità e nella promozione di una cultura del benessere, puntando su informazione e consapevolezza come leve fondamentali per un cambiamento duraturo. Poiché i posti sono limitati, si consiglia di prenotare scrivendo a eventi@ospedaledierba.it. Ingresso libero fino a esaurimento posti.