Obiettivo sicurezza: più ronde dei Vigili e "arriva" il telelaser in prestito da Inverigo

Obiettivo sicurezza: aumentano i giri della Polizia locale e «arriva» il telelaser per effettuare controlli a campione nei punti critici del paese. L’annuncio è stato fatto dall’Amministrazione comunale di Anzano: il sindaco Rinaldo Meroni (nella foto) con il suo vice Lorenzo Salzano hanno fatto sapere di avere messo in campo alcune iniziative per migliorare la sicurezza in paese.

Controlli serali per le vie del paese

A cominciare dalla predisposizione di maggiori controlli a cura della Polizia locale intercomunale Briantea.

«E’ stato recentemente approvato l’avvio del progetto Paesi sicuri e quindi, a partire dal 28 ottobre e fino al 10 dicembre, il Comune, con gli altri Comuni convenzionati nella Polizia locale, predisporrà turni extra degli agenti - ha spiegato il vicesindaco Salzano - Che saranno organizzati in orario serale fino alle 22 circa: saranno controlli mirati contro la criminalità, quindi si tratterà di ronde, non di servizio di polizia stradale. Saranno effettuati con lampeggiante blu e il periodo per avviare questi controlli extra è ottimale in quanto coincide con il periodo in cui purtroppo si verifica il maggior numero di furti. Abbiamo infatti ricevuto segnalazioni in queste ore di alcuni furti e tentativi di effrazioni, in particolare in via Lazzaretto».

Inoltre, controlli per la sicurezza stradale saranno presto messi in campo con l’«arrivo» di un telelaser che il Comune prenderà in prestito da Inverigo. In particolare, l’impianto, in via sperimentale, eseguirà alcuni controlli a campione sul territorio con l’intento di fare prevenzione.

L’intervento avrà la durata di alcuni mesi e i controlli saranno predisposti «a spot» sui punti più critici del paese.

«Abbiamo recentemente ottenuto in prestito un telelaser dal Comune di Inverigo che ci permetterà di effettuare alcuni controlli - ha poi reso noto il primo cittadino Meroni - Saranno nello specifico controlli a campione, di cui non si sa né il luogo né l’orario. Saranno però predisposti alternatamente, nei punti più critici del nostro territorio comunale, per alcuni giorni e con tutta probabilità fino a fine anno. Sarà un intervento sperimentale al fine di fare prevenzione con uno strumento di cui potremo fruire per questi mesi di fine anno».

Infine, in paese l'Amministrazione comunale ha fatto sapere di volere attivare il Controllo del vicinato: "A breve sarà organizzato un incontro serale per presentare l’associazione, presente in tutta Italia e che sul nostro territorio ha visto l’adesione di oltre quaranta Comuni", ha concluso il sindaco.