Occhio all’ambrosia: ordinanza del sindaco e multe

Richiesta di manutenzione e di effettuare i necessari sfalci su terreni e aree dove è presente la pianta infestante.

Attenzione all’ambrosia e alla necessaria manutenzione di terreni in cui è presente a Olgiate Comasco.

Il problema

Il Comune sottolinea la problematica relativa alla presenza dell’ambrosia. “E’ ampiamente diffusa sul territorio comunale di Olgiate Comasco, è definita altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva. Inoltre, è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di

polline. Cresce, in particolare, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri, sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in

generale su tutte le aree. L’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta”.

La necessità degli sfalci

Tutto questo motiva la richiesta di manutenzione delle aree verdi e dello sfalcio delle aree infestate per impedire la fioritura e la pollinazione della pianta.

L’ordinanza

Il sindaco ha quindi firmato l’ordinanza che impone la necessaria manutenzione e gli sfalci da parte dei proprietari di terreni e aree in cui è presente l’ambrosia. Previste sanzioni da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro per terreni fino a 2.000 mq, da 200 euro a 500 euro per terreni di più di 2.000 mq.