Galeotto quel messaggio, ripetuto più volte, e diffuso attraverso le pagine social dedicate a Solbiate con Cagno.

Offre lavoro ben pagato, ma è tutta una truffa

A chi non farebbe piacere guadagnare 1.200 euro al mese con un lavoro per il quale non serve nemmeno spostarsi da casa? I guadagni troppo facili, però, al giorno d’oggi, come del resto in passato, esistono solo nel paese della cuccagna. Così, per testare la veridicità dell’annuncio - al confine tra la curiosità e il dovere di cronaca, qualora si celasse qualche truffa ben architettata - il cronista si è attivato, inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel post. Dopo un fitto scambio di mail, alla richiesta di poter visionare una proposta contrattuale viene inviato un documento (chiaramente artefatto e pure in modo decisamente poco professionale e bislacco) di una società italiana di Turino (proprio con la lettera u). A questo punto, dopo che per un paio di giorni sulla casella di posta elettronica transitano 46 messaggi, si scopre la truffa: per ottenere il macchinario, in forma gratuita comprese le spese di eventuale manutenzione, occorre anticipare le spese di spedizione dell’attrezzatura. Quindi? Basta fare un bonifico di 85 euro. Fatta la cronaca si è provveduto a segnalare l’episodio alla Polizia locale di Solbiate con Cagno.

