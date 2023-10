Oggi a Lariofiere si parla di "Fauna selvatica, strategie per la gestione" con la Coldiretti

“Fauna selvatica, strategie per la gestione” è il tema del convegno che vedrà oggi, lunedì 9 ottobre, a Lariofiere di Erba un ampio confronto su una problematica che negli ultimi anni ha avuto e sta avendo un grande impatto sul territorio, sia per i danni provocati all’agricoltura, sia per la sempre più grave incidenza di sinistri stradali provocati dagli animali selvatici.

Ospiti e interventi

Il convegno, prende il via alle 10 e vedrà gli interventi di saluto di Fortunato Trezzi (Presidente Coldiretti Como Lecco), Gianfranco Comincioli (Presidente Coldiretti Lombardia), Andrea Polichetti (Prefetto di Como) e le relazioni di Stefano Masini (Confederazione Nazionale Coldiretti, professore di diritto agrario e diritto alimentare), Stefano Laporta (presidente Ispra), on. Maria Chiara Gadda (parlamentare, vicepresidente commissione agricoltura), on. Pietro Fiocchi (europarlamentare, membro commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare), Lorenzo Rizzieri (meat chef), Alessandro Beduschi (assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia), Ettore Prandini (presidente nazionale Coldiretti). Modera il convegno Fabio Rubini, giornalista del quotidiano Libero.