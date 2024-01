Oggi c'è lo sciopero dei mezzi: le fasce di garanzia di Trenord e Atm

Giornata di sciopero dei mezzi di trasporto quella di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, per tutta Italia e quindi anche per le linee quotidianamente utilizzate dai pendolari comaschi che dalla nostra provincia si dirigono soprattutto a Milano.

Trenord

Trenord ha comunicato le fasce orarie di garanzia per lo sciopero di oggi che saranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione potrebbe interessare le seguenti linee ferroviarie:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna - Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo;

coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Si precisa che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno. Nel caso di cancellazione delle corse saranno saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Atm

Lo sciopero coinvolge anche Atm, l'azienda di trasporti che opera soprattutto a Milano e che qui a Como gestisce la funicolare di Como-Brunate. L'agitazione non coinvolgerà le linee M1, M3, M4 e M5 che rimarranno aperte. Mentre la M2 presterà servizio tra Abbiategrasso e Cascina Gobba. Chiudono le tratte Famagosta- Assago, Gobba-Cologno, Gobba-Gessate. Tram, bus e filobus sono in servizio.