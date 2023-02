Oggi, venerdì 3 febbraio 2023, è la giornata dei calzini spaiati. Una giornata nata solo di recente, 10 anni fa, ma che già oggi può essere considerata una tradizione. La giornata dei calzini spaiati, però, non è solamente un giorno in cui è "lecito" non coordinare le proprie calzature, ma ha un significato più profondo: la celebrazione della diversità e dell'inclusione.

Oggi è la giornata dei calzini spaiati: celebriamo assieme l'inclusione

Ma come e dove nasce la giornata dei calzini spaiati? Come racconta il nostro portale nazionale, l'iniziativa coinvolge e diverte soprattutto i più piccoli e non è un caso che l'idea sia nata dieci anni fa proprio in una scuola primaria del Friuli Venezia Giulia. A idearla fu Sabrina Flapp, una maestra della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. La docente aveva pensato a questo modo creativo per coinvolgere tutti i bimbi delle elementari: far indossare loro un calzino diverso dall'altro, i più colorati possibile, per lanciare il messaggio di accoglienza verso la diversità, di rispetto, accettazione e solidarietà verso l'altro.

L'evento nasce come metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini. Diversità è bellezza, insomma, e aiuta a non sentire il peso della solitudine. Per questo vogliamo tramandare insieme a voi questo bellissimo messaggio.

Inviateci le vostre foto

Quello che dovete fare è fare uno sforzo e tralasciare i canoni dell'alta moda a cui siete abituati, quelli che vi impongono i calzini uguali e indossarli di diverso colore, lunghezza, tessuto, qualsiasi caratteristica che può cambiare da un calzino all'altro può essere presa in considerazione. E poi? Fate una foto ai vostri piedi e inviatecela. Noi le pubblicheremo tutte!

Chiunque può partecipare: mandateci le vostre foto a redazione@primacomo.it oppure al numero WhatsApp 331 622 7369 e pubblicheremo tutte le immagini di calzini spaiati, un colorato inno all'inclusione.