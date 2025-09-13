Oggi la consegna della benemerenze civiche

Nel ricco e folto programma per la Festa di Maria Bambina, organizzata dall’Amministrazione comunale di Fino Mornasco in collaborazione con la parrocchia di Santo Stefano e la scuola dell’infanzia Raimondi Mantica, ci sarà anche la consegna delle benemerenze civiche. La cerimonia si svolgerà oggi, sabato 13 settembre 2025.

Benemerenze per Alpini e coro Sandro Marelli

Sono diverse le persone e le associazioni alle quali la Giunta guidata dal sindaco Roberto Fornasiero ha deciso di attribuire il riconoscimento. Tra le associazioni non potevano mancare la sezione degli Alpini, in occasione dell’80° anniversario di fondazione e il coro Ana Sandro Marelli nel suo 50° anniversario.

I benemeriti dello sport

Non mancheranno riconoscimenti per coloro che si sono contraddistinti in ambito sportivo. Una civica benemerenza verrà attribuita anche a Vito Palladino, istruttore di Judo della Shobu e a Riccardo Bonvini, giovane cittadino alfiere portabandiera nella sezione locale dei Combattenti e Reduci. Per quanto riguarda lo sport verranno premiate la squadra 2011 del Gs Junior Calcio, e i gruppi gold e silver della Polisportiva Fino Mornasco. Infine, anche due atlete della Marila asd riceveranno la benemerenza. Si tratta di Veronica Bellocco e Letizia Laffi.

La cerimonia

La cerimonia di consegna delle benemerenze si svolgerà dalle 18 di oggi, sabato 13 settembre al parco comunale. In concomitanza verranno assegnate anche le borse di studio, consegnate le costituzioni ai diciottenni e si terrà la cerimonia per i nuovi nati. Il momento istituzionale è confermato, in caso di maltempo verrà spostato all’interno della Sala Ottagono.