Oggi nessun morto in Lombardia per Covid. Non succedeva da ottobre

Una data storica quella del 2 luglio 2021 nella nostra regione: dopo lunghi, interminabili, dolorosi mesi di sofferenze oggi nessun morto in Lombardia per Covid.

A dare l'annuncio è stato il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana:

"Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire Colgo, ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".