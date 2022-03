Oggi Nicolò Mainoni avrebbe compiuto 19 anni: piantato un albero in sua memoria

A Menaggio

Il mese scorso la tragedia.

Oggi, lunedì 28 marzo 2022, Nicolò Mainoni avrebbe compiuto 19 anni. Il giovane è purtroppo venuto a mancare lo scorso mese, mentre si trovava in Trentino con la famiglia.

Oggi, giorno del diciannovesimo compleanno di Nicolò, in presenza della famiglia, del sindaco Michele Spaggiari e del dirigente, i suoi compagni dell'Istituto superiore Ezio Vanoni di Menaggio, hanno deciso di interrare in suo ricordo un albero, come simbolo del legame che terrà uniti a lui per sempre compagni ed insegnanti.

La tragedia in Trentino

Il giovane stava sciando quando si è schiantato contro un albero sulla pista "Provetti". Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: è stato stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare.