il cantiere

Tra il bivio di via Segantini e il civico n. 51.

Como Acqua annuncia che, a partire da lunedì 10 gennaio, riprenderanno i lavori di rifacimento del collettore fognario intercomunale nel Comune di Olgiate Comasco lungo la sede stradale di via Milano e che proseguiranno fino a venerdì 18 febbraio.

Olgiate, Como Acqua deve rinnovare il collettore fognario: via Milano chiusa per un mese

I lavori comporteranno l'interruzione della viabilità per tutto il periodo lungo via Milano nel tratto compreso tra il bivio di via Segantini e il civico n. 51.

L' intervento, funzionale a sostituire e potenziare il vecchio condotto fognario posizionato negli anni ‘60, prevede la posa di nuove condotte in vetroresina di diametro 140cm; il progetto costituisce la prosecuzione di quanto già realizzato nel mese di dicembre al di fuori della sede stradale.

Durante i lavori, in corrispondenza dell'area di cantiere, fatto salvo deroghe puntuali da definirsi in esito all'evolversi delle lavorazioni, sarà garantito il solo transito pedonale. Tutti i residenti di via Rongio potranno pertanto raggiungere le proprie abitazioni attraverso l'accesso di via Torino, il tutto secondo la cartellonistica predisposta.