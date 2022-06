Olgiate e Lurate: bollette alle stelle, i Comuni corrono ai ripari: comunità energetiche e niente aria condizionata

Olgiate Comasco e Lurate Caccivio: bollette alle stelle, i Comuni corrono ai ripari. Lurate Caccivio vieta l'utilizzo dei condizionatori negli uffici comunali, Olgiate Comasco invita i cittadini a creare comunità energetiche col fotovoltaico per produrre energia.

Olgiate e Lurate: bollette alle stelle, i Comuni corrono ai ripari

A Olgiate l'assessore alla Transizione ecologica Renato Spina annuncia un incontro informativo aperto alla cittadinanza per martedì 21 giugno, alle 20, al centro congressi Medioevo. "L’Amministrazione comunale - precisa Spina - si è rivolta a Sorgenia SpA chiedendo di dedicare una serata tecnica sull’importante opportunità, presentando alla cittadinanza il cammino per costruire una comunità energetica, come gestirla e soprattutto come farne parte, visto la loro esperienza positiva in Lombardia e le competenze tecniche messe in atto".

A Lurate invece l'amministrazione vieta negli uffici pubblici l'accensione dei condizioni per tutto il periodo estivo, con la sola eccezione che la temperatura salga oltre i 27 gradi. Già quest'inverno, per ridurre i costi dell'energia il Comune aveva puntato come temperatura per il riscaldamento 18 gradi.

