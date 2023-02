Le nuove regole per il pagamento delle lampade votive restano indigeste ai cittadini: Giunta costretta a fare retromarcia.

Olgiate, è polemica sul pagamento delle lampade votive: così la Giunta fa marcia indietro

Le nuove modalità prevedevano di saldare il conto non più di anno in anno (tariffa aumentata da 15 a 20 euro) ma per intero, sino a coprire la durata trentennale della concessione (per i contratti siglati dall’inizio del 2023) o per il numero di anni mancanti alla scadenza (per i contratti precedenti il gennaio scorso). Il che significa anticipare somme che, in alcuni casi, diventano impegnative.

Una nuova modalità che nelle ultime tre settimane ha scatenato molto polemiche. E alla fine la Giunta, come anticipano il sindaco Simone Moretti e l’assessore Renato Spina, cambia idea: nel primo Consiglio comunale utile - previsto per il 10 marzo 2023 - verranno discusse ulteriori modifiche al regolamento cimiteriale. Non più saldo da versare entro due anni, ma possibilità di dilazionare fino a un massimo di sette-otto anni, così da spalmare la spesa per facilitare i cittadini.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 25 febbraio 2023 in edicola

