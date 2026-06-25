“Olgiate Estate” prepara la notte dello swing

Il Comune di Olgiate Comasco in collaborazione con Music for Green Events, cui è affidata la direzione artistica, presenta l’evento “Olgiate Swing Night”.

Una serata dedicata allo swing

Sabato 4 luglio, dalle 21 in piazza Italia, ingresso gratuito alla “Olgiate Swing Night”. Olgiate si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle, con musiche a partire dagli anni 30 sino a oggi. Evento in n collaborazione con le scuole di ballo “Swingig Folk”, “AN Dance School” e “Inno Swing”. L’esecuzione musicale sarà affidata alla Monday Orchestra (per questo evento in formazione ridotta da nove elementi), e alla voce dell’ospite speciale Federica Vino. Diretta da Luca Missiti, è composta da musicisti che vantano numerosi anni di esperienza in ensemble consolidati su tutto il territorio nazionale.

La big band

La grande band è nata nel 2006 da un’idea dello stesso Luca Missiti e di Pietro Squecco. La Monday Orchestra ha partecipato a numerosi Festival tra cui il Torino Jazz Festival 2015, in cui ha presentato il disco “Monday Orchestra meets Randy Brecker”, ospitando come solista lo stesso Brecker e suonando davanti a 19.000 persone, e il bFlat Jazz Festival 2012, con solisti Randy Brecker e Bob Mintzer. È stata per tre anni orchestra resident del Festival Area M, all’interno del quale ha collaborato con solisti di fama nazionale e internazionale. Per quattro anni, dal 2020 al 2023, è stata sul palco della prestigiosa Rassegna Estate Sforzesca, organizzata dal Comune di Milano. Dal 2021 tra i protagonisti del Festival Swing’n’Milan, allo Spirit de Milan. Dal 2017 calca annualmente il palco del Blue Note Milano. A maggio 2024 è uscito il quinto disco della big band, dal titolo “Un Poco Loco. The Music of Bud Powell”, con solisti Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, presentato in anteprima con un concerto al Blue Note. La serata proseguirà con un deejay set a cura di Shorty Joe.