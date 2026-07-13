Olgiate Estate prosegue con due eventi per bimbe e bimbi e un concerto in piazza

La rassegna a ingresso gratuito è organizzata dall'assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale.

Olgiate Estate prosegue con l’articolata programmazione di eventi per tutte le età, tra i parchi comunali e piazza Italia a Olgiate Comasco.

Olgiate Estate nel parco

Martedì 14 luglio, alle 20.30, l’appuntamento con “Buonanotte Amici”: letture per bambine e bambini dai 2 ai 7 anni di età. L’iniziativa ha come cornice il parco comunale di Villa Camilla. Stessa location ma in un’altra data: sabato 18 luglio, alle 10.30, “Il Parco delle Storie”, nell’ambito di “Nati per Leggere”: versione estiva per l’infanzia (da 1 a 5 anni di età).

Concerto in piazza Italia

Sabato 18 luglio, invece, Olgiate Estate tornerà in piazza Italia. Alle 21 in concerto Fabio e la sua Band. Sarà protagonista Fabio Bianchi, medico olgiatese che sta riscuotendo apprezzamenti portando sul palco brani originali.

Eventi a ingresso gratuito

Tutte le iniziative dell’ampio cartellone di Olgiate Estate, organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca, sono a ingresso gratuito.