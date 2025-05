Olgiate Festival Bike con una miriade di eventi

Due giornate di eventi a Olgiate Comasco con protagoniste assolute le biciclette.

Olgiate Festival Bike

Di tutto e di più in Pineta: in particolare al Bmx Stadium, la società sportiva Bmx Ciclistica Olgiatese organizza un week-end con proposte e attività per tutte le età. Programma ricchissimo: stand, attrezzature e accessori, prove su pista da Bmx, freestyle, uscite con pedalate suggestive come la ciclostorica “La Contrabbandiera” (con partenza domenica mattina dal parco comunale di Villa Peduzzi), mountain Bike vintage e tanto altro da scoprire.

Musica e gastronomia

Previsti Dj set e area ristoro per condividere il festival all’insegna dell’aggregazione, dello sport e della convivialità.

La presentazione

Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, conferenza stampa di presentazione delle Tappe 7 e 8 del Circuito Italiano Bmx 2025. Appuntamento alle 17.30 al Bmx Stadium di via Don Sterlocchi a Olgiate Comasco