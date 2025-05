Olgiate Festival Bike tra acrobazie e sorprese

Di tutto e di più grazie all’Olgiate Festival Bike iniziato ieri e in corso oggi, domenica 11 maggio, a Olgiate Comasco.

Gare, acrobazie, sorprese



Partecipazione bellissima al Bmx stadium e al centro sportivo in località Pineta: dai più piccoli agli adulti, tantissimi in bici all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Le acrobazie del freestyle, le gare con vecchie bici come la Graziella, prove su pista, gastronomia e musica.

Ciclostorica La Contrabbandiera

Pochi minuti dopo le 9 la partenza dal parco comunale della ciclostorica La Contrabbandiera. Una cinquantina di ciclistici “vintage” sui pedali.

Circuito italiano

Nel pomeriggio di sabato 10 maggio presentate le prossime tappe del Circuito italiano Bmx che saranno organizzate dalla Bmx Ciclistica Olgiatese. Gare in programma per il 7 e 8 giugno al Bmx Stadium. Il presidente Alessandro Croce ha sottolineato il grande sforzo di un centinaio di volontari già all’opera per far sì che ogni dettaglio abbia la necessaria attenzione.