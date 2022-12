Casa anziani di Olgiate Comasco in versione natalizia in onda su RaiTre.

Olgiate, gli auguri dei nonnini della Casa anziani commuovono in onda sulla Rai

Giovedì 22 dicembre 2022, durante la trasmissione Linea Notte, è stato trasmesso il videomessaggio preparato dagli ospiti della Casa anziani per i giornalisti Patrizia Senatore, che in passato aveva visitato la struttura, e Maurizio Mannoni, conduttore del programma, in onda ogni sera a partire da mezzanotte.

Un’ospite ha espresso il suo desiderio natalizio: "Vorrei solo questo: che non ci siano più guerre, che non venissero più uccisi adulti e bambini. Vorrei la pace nel mondo". Sorridenti e commossi i giornalisti che hanno sinceramente apprezzato il gesto: "Ascoltiamo la saggezza degli anziani", ha commentato Senatore. "Che bei telespettatori che abbiamo", ha concluso Mannoni.

