Olgiate, riconsegnate al Comune le chiave del centro tennistico: "Condizioni disastrose"

Chiavi riconsegnate, il centro tennistico di Olgiate Comasco torna in possesso del Comune e dal primo sopralluogo la situazione appare critica.

Olgiate, riconsegnate al Comune le chiave del centro tennistico

La piega presa dalla contesa tra Palazzo Volta e il gestore della proprietà comunale di via Malvisino è ormai storia nota. Contestate a Tennis Invictus inadempienze nella gestione dei tre campi da tennis (due in terra rossa, più quello con superficie sintetica nella tensostruttura). Mentre la causa legale è ancora in corso mercoledì il gestore ha riconsegnato le chiavi del centro tennistico. E subito il Comune ha effettuato un sopralluogo.

"I due campi in terra rossa, un vanto per Olgiate Comasco, dovranno essere rifatti. Il terreno di gioco più in basso è in condizioni disastrose" è il commento del primo cittadino, Simone Moretti.

