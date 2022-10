Donare una seconda vita ai libri destinati al macero, rimettendo in circolo pagine di cultura.

Olgiate, una seconda vita per i libri usati alla piattaforma ecologica

Antonio Piccardi, 70 anni, nonno di nove nipoti, non è il tipo da rimanere con le mani in mano. Pensionato attivo a trecentosessanta gradi per dare una mano a Olgiate. Ulteriore dimostrazione, ecco l’idea di far fiorire cultura proprio laddove dovrebbe estinguersi.

Portando più di cento libri al centro di raccolta differenziata, insieme a un addetto ha avuto l’ardire di non scaricarli nell’apposito cassone riservato al materiale destinato al macero, ma li ha esposti. Di fatto, così è «nata» una piccola biblioteca tra i rifiuti della piattaforma ecologica ai Fossi di Rongio (notizia che abbiamo documentato durante l’estate). E ora la «cosa» potrebbe essere strutturata al punto di far sbocciare un centro dell’uso e del riuso, con i libri in primo piano.

"Ho già trasportato più di cento libri al centro per la raccolta differenziata - racconta, entusiasta, Piccardi - Parlando con un addetto, si è deciso di metterli su un muretto, esposti tra i cassoni: se qualcuno fosse stato interessato, li avrebbe potuti prendere". E così è stato.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 15 ottobre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui