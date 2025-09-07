Olimpia Calcio: tra una settimana pronto il campo dell’oratorio

La stagione calcistica è già iniziata in casa Olimpia. Tra le tante novità, spicca il completamento del nuovo manto sintetico del campo da calcio a 7 e a 9, previsto per la prossima settimana.

I lavori

I lavori hanno interessato il terreno di gioco del centro in via Cesare Cantù, vicino all’oratorio, che è stato sottoposto a una ristrutturazione complessiva con l’obiettivo di fornire il meglio delle strutture sportive. Appena due anni fa, la società aveva inaugurato il campo a 11 in via Dante, un progetto di ultima generazione, reso possibile anche grazie a un bando per la riqualificazione delle periferie vinto dal Comune. Su questi presupposti, ha preso il via la stagione 2025/26: al momento Olimpia può contare su quota 230 ragazzi, ma le iscrizioni aumentano progressivamente con l’avvicinarsi della ripresa della scuola, di solito toccano le tre centinaia. Sedici le formazioni in campo per quest’anno, dal 2020 fino alla Prima squadra, che dopo aver coronato un’ottima stagione 24/25 vincendo il campionato di Terza categoria, si prepara ora al suo debutto in Seconda.