Olimpiadi della stampa 2023: la Ripamonti conquista il secondo posto a parimerito

Le Olimpiadi della stampa hanno raggiunto un successo senza precedenti nella loro terza edizione, affermandosi come un evento di grande rilevanza nel settore dell'industria grafica-cartotecnica. L'iniziativa, ideata e organizzata da ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica) in collaborazione con ENIP-GCT (Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica Cartotecnica e Trasformatrice), ha riunito ventiquattro istituti provenienti da diverse regioni italiane per due giorni di competizioni accese. Tra di loro anche l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como, arrivato secondo a parimerito

Quest’anno ventiquattro istituti a indirizzo grafico-cartotecnico provenienti da molte regioni italiane hanno gareggiato in una due giorni di competizioni. Il torneo, grazie alla raccolta fondi lanciata, ha permesso di distribuire premi a tutte le scuole partecipanti per un totale di 21mila euro in buoni per l’acquisto di dotazioni per la scuola.

“Anche questa edizione delle Olimpiadi della Stampa si è rivelata un momento di grande creatività e entusiasmo. Un’organizzazione complessa, che ha richiesto e ottenuto la collaborazione di tutti gli operatori e attori del settore dell’industria grafica oltre al contributo dei tanti partner e amici. Abbiamo “alzato l’asticella” fissando e raggiungendo nuovi e ambiziosi obiettivi, non a caso l’immagine d’arte di questa edizione è un atleta di salto in alto che ha superato la prova”, ha affermato Antonio Maiorano, Presidente di ARGI.

Salgono sul podio: primo classificato l’Istituto Tecnico Tecnologico San Marco di Mestre; secondo posto, parimerito, l’Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano e l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como; terzo posto, l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona.

Ventiquattro squadre composte da cinque Champion ciascuna e accompagnati dai loro docenti, si sono affrontate in diverse prove pratiche sabato 13 e domenica 14 maggio.

I centoventi studenti si sono cimentati con prove pratiche di realizzazione di brand identity, quiz di tecnologia, attualità e cultura generale oltre a una competizione per verificare la loro abilità di lavorare in gruppo creando un’opera artistica incentrata sul tema degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Le Olimpiadi della Stampa hanno non solo richiamato diversi istituti che avevano già partecipato alle precedenti edizioni, la fama di questa competizione ha attirato l’interesse e la partecipazione entusiasta di scuole da regioni che non avevano mai partecipato come la Liguria, la Toscana, la Campania, la Puglia e il Trentino-Alto Adige.