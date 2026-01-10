Oltre 160mila euro per i parchi cittadini: in primavera nuovi interventi

Inverigo, l’Amministrazione ha investito oltre 160mila euro nei parchi cittadini e in primavera sono previsti nuovi interventi.

Riqualificazioni prioritarie

Riqualificazione e interventi per creare parchi cittadini più inclusivi e sicuri: sono oltre 162mila gli euro investiti dall’Amministrazione.

“Nel nostro programma elettorale i parchi rappresentavano una priorità e direi che siamo stati di parola – sottolinea il vicesindaco Alessandro Anzani – Abbiamo investito, dal nostro insediamento, oltre 162mila euro per riqualificare parchi e aree giochi in tutto il paese”.

Di questi fondi, 45mila euro sono stati ottenuti grazie a contributi esterni: 30mila euro da Regione Lombardia e 15mila dal Distretto del Commercio.

“Ci siamo classificati primi nel bando regionale e abbiamo usufruito dei 30mila euro dati da Regione per il parco di via Fermi”.

Un intervento di riqualificazione integrato da oltre 9mila euro comunali, per un totale di 39.959 euro. Grazie al finanziamento del Distretto del Commercio, invece, è stato possibile provvedere alla fornitura e posa in opera di giochi per esterni nei parchi giochi delle vie Spinelli e Beccaria e nell’area esterna della scuola dell’infanzia. Il tutto per 36.197 euro. Nel corso degli anni il parco di via Fermi è stato sicuramente quello più soggetto ad interventi. La fornitura e la posa in opera dei giochi e l’arredo interno per il municipio sono costati 35.895 euro.

Nuovi interventi in primavera

“Abbiamo anche deciso di affidare ad una ditta un servizio di manutenzione ordinaria dei parchi giochi comunali per il prossimo triennio, dal 2026 al 2028. Una cifra complessiva di 5490 euro. Quindi 1830 euro l’anno”, sottolinea il vicesindaco.

Ulteriori interventi però sono in programma anche nella prossima primavera con la fornitura di nuovi giochi e l’installazione di nuova pavimentazione antitrauma in varie aree comunali. A questo si somma poi la rimozione e lo smaltimento delle strutture ammalorate esistenti. Il tutto per 44.757 euro, Iva compresa. In particolare i lavori principali saranno eseguiti al parco di via Stoppani a Cremnago. Sarà installata appunto la pavimentazione antitrauma, oltre che nuovi giochi e pure cestini portarifiuti. Un’operazione di poco più di 17mila euro. In via Fermi sono previsti nuovi interventi, tra cui l’installazione di una altalena per ragazzi disabili alla memoria del dottor Fulvio Mauri, pari a 3.849 euro, mentre 11.291 euro serviranno per il parco di via Spinelli, sempre a Cremnago. Ulteriori interventi avverranno a Villa Romanò, sia nella scuola dell’infanzia che al parco «Bellavista» di via San Giovanni Bosco (questo costerà poco più di 4mila euro). Tanti interventi quindi, per la soddisfazione dell’Amministrazione.