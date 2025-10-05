Oltre 2000 persone alla Marcia per la Pace di Erba

Oltre 2mila persone hanno partecipato alla Marcia per la Pace svoltasi sabato a Erba

La Marcia

Sono state migliaia le persone e decine le associazioni (tra cui Cgil Como e Uil) che hanno partecipato sabato alla manifestazione Uniti per Gaza.

Il corteo, all’insegna del pacifismo, ha scandito slogan per la pace e la solidarietà al popolo palestinese, chiedendo l’impegno delle autorità nazionali e internazionali per la liberazione di tutti gli ostaggi e i prigionieri, per la liberazione dei componenti della Flotilla trattenuti dal governo palestinese e per la finalizzazione di corridoi umanitari e la realizzazione di trattative di pace che garantiscano la sicurezza e la protezione della popolazione palestinese.