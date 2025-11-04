Oltre 30mila visitatori alla Mostra mercato artigianato

Si è conclusa con numeri da record la Mostra mercato artigianato al polo fieristico di Erba: dal 30 ottobre fino a ieri, lunedì 3 novembre, i padiglioni hanno accolto oltre 30mila visitatori. Si conferma, dunque, la solidità e la capacità attrattiva di una manifestazione che, dopo oltre mezzo secolo di storia, continua a essere un punto di riferimento per imprese, associazioni di categoria e istituzioni economiche del territorio

Un quadro della trasformazione dell’artigianato

Un bilancio più che positivo quello della 52esima edizione della Mostra mercato artigiano che si è tenuta a Lariofiere: con oltre 30mila visitatori ha ottenuto numeri record che non si vedevano da tempo. Merito della sinergia tra Fondazione Lariofiere e Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco. Il tutto con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco. Un evento che ha visto un nutrito programma di eventi per il pubblico e per gli operatori e che ha saputo restituire un quadro completo della trasformazione che l’artigianato sta vivendo, con un occhio attento all’innovazione, ai nuovi mercati e alla sostenibilità.

La Mostra mercato artigianato si consolida, dunque, come osservatorio e motore dell’economia reale, confermandosi un evento di sistema che valorizza la cultura del fare, sostiene l’innovazione e promuove le imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio.

“Questo evento è riconosciuto come luogo di valore”

Soddisfatto di questa edizione della Mostra mercato artigianato è il presidente di Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti:

“Il risultato di questa edizione è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo ospitato più di 200 aziende che raccontano la vitalità e il valore di un settore in costante evoluzione. Di queste, 70 erano imprese artigiane che, per la prima volta, hanno scelto la Mostra come piattaforma di visibilità e incontro. L’altra risposta importante è arrivata dal pubblico: superare quota 30mila visitatori significa che la gente, le famiglie in particolare, ma anche gli operatori economici continuano a riconoscere in questo evento un luogo di valore, dove l’artigianato è protagonista di un racconto autentico e contemporaneo. Per tutto questo un ringraziamento speciale va a Confartigianato Imprese Como, a Confartigianato Imprese Lecco e al Comitato Promotore, guidato dal suo presidente Flavio Bassani, che hanno lavorato in maniera coesa con impegno, competenza e grande professionalità”.

A chiusura, spazio al benessere

Ieri, la giornata conclusiva della Mostra è stata dedicata agli operatori del benessere che hanno animato gli spazi del quartiere offrendo trattamenti, consulenze, servizi di estetica, trucco e acconciatura. Un’iniziativa, particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha unito il piacere della scoperta al valore del benessere personale, in linea con l’evoluzione del comparto artigiano verso servizi sempre più orientati alla qualità della vita.