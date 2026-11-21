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Il 12 novembre si è conclusa la prima fase del concorso letterario organizzato dall’associazione Charturium, con il patrocinio del Comune di Cantù e della Pallacanestro Cantù.

Il risultato

Alla sede dell’associazione e nei negozi canturini, che hanno aderito all’evento, sono giunti 66 elaborati, suddivisi in ugual numero tra narrativa e poesia. «Il titolo del concorso, “100 torri e 1000 canestri”, voleva da un lato festeggiare i 90 anni di presenza della Pallacanestro Cantù e dall’altro ricordare la Cantù medioevale con le sue torri e i canestri presenti in ogni cortile o sui muri delle case – ha specificato Carlo Rodi, di Charturium – Gli elaborati sono giunti da tutta Italia e sono arrivate una poesia e un racconto dalla Spagna, mentre qualche concorrente ha usato il dialetto brianzolo nel presentare il suo testo. Il direttivo dell’associazione è molto soddisfatto per il buon esito del concorso, che è servito ai partecipanti per ricordare i trionfi e i giocatori della Pallacanestro Cantù, ma anche per conoscere un pezzo della nostra storia cittadina». Oltre gli elaborati ricevuti da privati, al concorso hanno partecipato anche la scuola English Gate di via Fossano, la Turati di Vighizzolo e la Munari di via De Gasperi. «La commissione composta tra tre componenti esperti nel settore letterario e sportivo è al lavoro per individuare le cinque opere da premiare in ogni sezione. La premiazione avverrà nella festa di Natale organizzata dall’associazione, che si svolgerà il 12 dicembre al Cortile delle Ortensie in via Matteotti.

La premiazione

Alla premiazione sarà presente l’assessore allo Sport Giuseppe Molteni, che ha sostenuto l’iniziativa, oltre a qualche giocatore del passato della Pallacanestro Cantù. In quell’occasione, oltre a premiare i vincitori, sarà predisposta una esposizione di magliette dedicate all’iniziativa. Grazie alla collaborazione con l’istituto Melotti e con la professoressa Felicia Samali, venticinque alunni del liceo artistico hanno disegnato su magliette di cotone una rappresentazione immaginaria del titolo del concorso. Per le scuole è previsto una premiazione a parte, con la commissione e gli organizzatori dell’evento che si recheranno nei plessi scolastici partecipanti. Le opere vincitrici saranno inserite in una pubblicazione e distribuite ai soci presenti alla tradizionale cena sociale, che si svolgerà alla Cascina di Mattia a gennaio».