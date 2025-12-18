Oltre 750 alunni alla scoperta della legalità con i Carabinieri

Oltre 750 alunni alla scoperta della legalità grazie al progetto ideato dai Carabinieri del Comando provinciale di Como.

Incontri nell’ambito del progetto della cultura della legalità

Negli ultimi giorni, prima della pausa delle vacanze natlizie, nell’ambito del progetto della “cultura della legalità” avviato con l’inizio dell’anno scolastico, hanno tenuto alcuni incontri informativi per gli alunni dei Comprensivi di Cernobbio “Don Umberto Marmori” e di Maslianico “Walt Disney”, l’Istituto Professionale Superiore di Secondo Grado “G. Pessina” e l’Istituto Comprensivo “Toscanini” di Como, nonché la Scuola Primaria “G. Pepe” di Bellagio. In queste occasioni, in cui i militari dell’Arma hanno incontrato in totale 750 frequentatori, sono state affrontate tematiche di grande attualità e rilevanza sociale: la violenza di genere, il cyberbullismo, l’uso di sostanze stupefacenti e la sicurezza stradale.

Come avvenuto negli altri incontri, le ragazze e i ragazzi delle scuole, insieme ai loro docenti, hanno mostrato grande interesse e, anche questa volta, non sono mancate varie domande e curiosità da parte dei giovani.

L’attività nelle scuole condotta dai Comandanti delle Compagnie Carabinieri, avvalendosi dei Comandanti delle Stazioni proseguirà con la ripresa delle attività scolastiche dopo le feste natalizie per avvicinare i giovani alle istituzioni e diffondere i concetti fondamentali del rispetto degli altri e dell’accrescimento del senso civico.