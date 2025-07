Oltre 92.000 follower sul profilo che racconta la Lombardia: content creator premiati a Palazzo Pirelli

oggi la consegna del riconoscimento

Elisabetta Acquaro e Luca Nava sono gli ideatori del seguitissimo profilo Facebook "In Lombardia non c’è il mare ma…"

Oltre 92.000 follower sul gruppo che racconta la Lombardia e i suoi angoli più belli: i content creator di Erba, Elisabetta Acquaro e Luca Nava, premiati a Palazzo Pirelli.

Premiati dagli assessori Mazzali e Fermi

Si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli la cerimonia di premiazione di Elisabetta Acquaro e Luca Nava, ideatori del seguitissimo profilo Facebook "In Lombardia non c’è il mare ma…", che ha conquistato oltre 92.000 follower grazie a una narrazione autentica e appassionata della Lombardia più nascosta e sorprendente.

Il progetto, nato con l’obiettivo di valorizzare gli angoli meno noti della regione, ha saputo trasformare il racconto del territorio in un’esperienza condivisa, dove ogni utente diventa protagonista, contribuendo con immagini, pensieri e testimonianze personali.

A consegnare il riconoscimento sono stati gli assessori Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Grandi eventi) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione), sottolineando il valore strategico della comunicazione digitale nella promozione turistica.

“Il successo turistico mondiale della nostra provincia, con il Lago di Como diventato un simbolo di bellezza internazionale, ci ha portati al desiderio – hanno affermato Acquaro e Nava – di valorizzare tante altre aree meravigliose del Comasco e della nostra Lombardia. Questa aspirazione è quindi diventata un progetto, a cui hanno aderito, con nostra sorpresa, migliaia di utenti, che oggi sono i nostri follower, da tutta Italia”.

"Hanno dato voce a una Lombardia autentica"

“I social media sono oggi strumenti fondamentali per raccontare il territorio in modo diretto, coinvolgente e democratico — ha commentato Mazzali — Con equilibrio e intelligenza, possono orientare l’opinione pubblica e stimolare un turismo consapevole e diffuso, non solo concentrato sulle nostre mete iconiche. Il profilo ‘In Lombardia non c’è il mare ma…’ è un esempio virtuoso di come la bellezza possa essere raccontata ‘dal basso’, attraverso gli occhi di chi la vive e la ama”.

“Elisabetta e Luca – ha aggiunto – hanno saputo dare voce a una Lombardia autentica, fatta di borghi, paesaggi, tradizioni e storie che meritano di essere scoperte e condivise. E, seppur, sia vero che la nostra Lombardia non abbia il mare, ha i nostri straordinari laghi, i nostri ‘mari’, bellezze turistiche famose in tutto il mondo”.

Per Mazzali “il successo del progetto dimostra come il passaparola digitale sia oggi uno dei motori più potenti del turismo di prossimità, capace di valorizzare anche le aree interne e meno battute, lontano dalle copertine patinate ma ricche di fascino e potenzialità”.

"Un successo che premia chi ama la Lombardia e la racconta con passione"

“Oggi la comunicazione – ha aggiunto l'assessore Fermi – è più che mai multimediale, quindi la premiazione di una pagina Facebook così amata e seguita mi riempie di entusiasmo. Essere prossimi al raggiungimento del traguardo dei 100.000 follower è un enorme successo, che premia i due creator ma anche tutti coloro che ogni giorno amano la Lombardia, la raccontano e la vivono con passione”. “Siamo dunque davvero orgogliosi – ha aggiunto – di premiare la pagina ‘In Lombardia non c’è il mare ma…’: è stato raggiunto un risultato che va ben oltre i numeri. Rappresenta una comunità viva e affezionata, che con passione comunica la bellezza della nostra terra di Lombardia”.